Россиянам напомнили о дополнительной ежемесячной выплате

Руководитель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов Российской Федерации Оксана Старожильцева заявила, что некоторым категориям жителей РФ положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Руководитель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов Российской Федерации Оксана Старожильцева заявила, что некоторым категориям жителей РФ положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
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