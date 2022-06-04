Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    им уже ничего не поможетАмериканский гене...
  • Бендер Задунайский
    Хорошо Байден был в коричневых штанах и его испуга никто не увидел , а лишь унюхали .Байдена эвакуиров...
  • Ивановна
    бьют рекорды. молодцыСтоимость бензина...

Россиянам напомнили о дополнительной ежемесячной выплате

Россиянам напомнили о дополнительной ежемесячной выплате

Руководитель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов Российской Федерации Оксана Старожильцева заявила, что некоторым категориям жителей РФ положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх