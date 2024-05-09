Сухой имбирь. Как я его использую для укрепления здоровья

Сегодня мы знаем много лекарств, это от насморка, это от кашля, это для суставов. Но совсем не знаем о полезных свойствах простых продуктов, которые при этом стоят дешево и всегда в наличии в ближайшем супермаркете.
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