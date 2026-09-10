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Нижегородская правда

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Психолог объяснил, почему россияне берут кредит на новый iPhone

Психолог объяснил, почему россияне берут кредит на новый iPhone

Психолог Никита Иванов рассказал о том, как покупка нового iPhone в кредит влияет на человека. По его мнению, этот процесс может вызвать у покупателя положительные эмоции, которые он получает сразу, а все негативные аспекты растягиваются на будущее.

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