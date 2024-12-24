Названа предварительная причина крушения "Большой Медведицы" в Средиземном море

Предварительно, это произошло после взрыва в машинном отделении.Судно под названием Ursa Major («Большая Медведица»), принадлежащее России, затонуло в акватории Средиземного моря между побережьями Испании и Алжира.
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