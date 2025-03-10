В Петербурге до 4,7 миллиарда рублей увеличилась сумма задолженности по ипотеке в январе

Общий долг составил более триллиона рублей Объем просроченной задолженности по ипотеке в Петербурге, согласно данным ЦБ, увеличился в январе 2025 года на 36%, поднявшись с 3,4 миллиарда рублей до 4,7 миллиарда рублей по сравнению с январем 2024 года.