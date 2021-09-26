Записки колымчанина П180

Славянская доктринаПолитикаЗаписки колымчанина П180 МОГИЛЬНЫЙ ПАРАДОКС. Помогите решить задачу.Вот кладбище. Или просто открытая площадка с однородным грунтом.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСчастливые люди: 1. Совершенно не интересуются тем, что думают о них другие. Их позицию прекрасно выразила Коко Шанель: «Мне все равно, что вы обо мне думаете, потому что я о вас не думаю вообще». Мы привыкли зависеть от чужого мнения, но вокруг нас огромное множество людей, и у каждого своя точка зрения. Во что может превратиться жизнь каждого из нас, если мы будем стараться угодить каждому? Вы делаете то, что считаете нужным. Возможно, ваши действия ошибочны, но это ваш опыт, и он бесценен. Всем нравятся уверенные в себе, независимые люди, имеющие четкую жизненную позицию. Станьте таким человеком и идите по жизни с достоинством, а не оглядывайтесь всякий раз в поисках одобрения или осуждения окружающих. 2. Умеют видеть ситуацию со стороны. Не бывает ни однозначных побед, ни однозначных поражений. Поэтому самое лучшее — оставаться нейтральным. Это непросто, но этому стоит научиться. Если следовать китайской мудрости, то правильно поступит тот, кто будет смотреть на свою жизнь отстраненно — подобно тому, как сидящая на горе обезьяна наблюдает сверху за схваткой двух тигров. Какая-то часть нас должна оставаться той самой обезьяной, бесстрастно наблюдающей за жизнью со стороны. Именно это позволяет нам принимать правильные решения и не растрачивать силы там, где и в драку-то ввязываться не стоит. 3. Не терзают себя сожалениями. Упущенные возможности, несостоявшаяся вечная любовь, коварство подруг, которым по глупости были доверены сердечные тайны... Все мы склонны о чем-то жалеть, но нет ничего более пустого и бесполезного. «Сожаление не должно длиться больше пяти минут, — говорит американский психолог Олаф Майнер. — Погружаясь в самоедство, вы теряете не только время, но и огромное количество жизненной энергии». Упущенных возможностей не вернуть, а вот перестать размазывать слезы и проанализировать причину неудачи будет отличным выбором. 4. Умеют благодарить. И это не дежурная благодарность, а та, что идет от самого сердца. Благодарность способна сотворить с нашей жизнью настоящее чудо, и дело здесь вот в чем: когда мы благодарим, мы фокусируемся не на том, чего у нас нет, а на том, что есть, а подобное, как известно, притягивает подобное. Будьте благодарны — и благодарите авансом даже за то, что еще не случилось. И каждый вечер перед сном обязательно вспоминайте как минимум пять причин сказать спасибо жизни. 5. Берегут чувство новизны. Добившись чего-то, мы совсем недолго радуемся этому, а потом чувство новизны нас покидает. Но за него нужно уцепиться руками и ногами. Запоминайте и «якорите» моменты своего триумфа. Радостные события должны стать генератором ваших будущих побед, поэтому снова и снова вызывайте в памяти и заново переживайте все оттенки счастливых эмоциональных состояний. Ставить перед собой новые цели и добиваться их — это прекрасно. Но очень часто в погоне за тем, чего еще нет, мы не успеваем сполна насладиться тем, что уже есть. Это и делает нас несчастными.Юрий Ильинов6. Умеют над собой посмеяться. Ирония — прекрасное качество. Но если человек может быть ироничен по отношению к самому себе, он неуязвим. Психологи считают, что самоирония — признак развитого интеллекта. Способность смеяться над самим собой присуща только сильным духом и разумом людям, которые выше любых предрассудков, она напрямую связана с жизнерадостностью и оптимизмом. 7. Живут «в отсеке сегодняшнего дня». Так просто и гениально сформулировал одну из привычек счастливых людей американский психолог Дейл Карнеги. Люди, живущие под гнетом прошлых ошибок, ярлыков и негативного опыта, с одной стороны, и под страхом потерпеть неудачу в будущем — с другой, не живут вовсе. Они больше похожи на свежемороженых зомби. Их парализует страх, и они не способны понять, что нет ни вчера, ни завтра, а есть только сегодня. Например, вы решили к весне стать стройнее и сесть на диету. Прошлый опыт говорит: «Глупости, ничего не выйдет — ты уже бралась год назад и бросила. Стоит ли начинать снова?». Негативному опыту подпевает страх из будущего: «Сейчас-то я начну, но на сколько меня хватит? Все равно сорвусь через неделю!». Но прошлое уже прошло, а будущее не наступило. Поэтому вцепитесь зубами в это «здесь и сейчас» — и тогда вы поймете, что можете все. 8. Никогда не перестают учиться. Книги, путешествия, новые хобби, иностранные языки, желание познать этот мир и никогда не переставать удивляться, ни в 8, ни в 80 лет — это еще одна замечательная привычка счастливых людей, потому что именно это позволяет им реализовать себя. 9. Никогда не завидуют. Мы привыкли сравнивать себя с другими и соотносить свои успехи с успехами окружающих. В здоровой конкуренции нет ничего плохого, однако чаще всего она перерастает в чувство недовольства самим собой и зависти по отношению к людям более успешным. Между тем, на свете есть только один человек, с которым вы можете себя сравнивать — это вы сами, но в прошлом. И если сегодня вы стали хоть чуточку лучше, чем вчера — вы победитель и вправе завидовать самому себе. 10. Выбирают друзей с умом. Роберт Грин в своей замечательной книге «48 законов власти» пишет: «Чьи-то чужие невзгоды и несчастья могут оказаться для вас губительными — эмоциональные состояния так же заразны, как и болезни. Вам может казаться, что вы действуете благородно и спасаете утопающего, но очень часто несчастные сами навлекают беды на себя — и они навлекут их и на вас. Важно различать людей, которые действительно нуждаются в помощи, и тех, кто своими действиями, мыслями и поступками из раза в раз призывают беду на свою голову. Самый опасный (и заразный) тип — это люди, которые всегда всем недовольны и привыкли считать себя вечными жертвами. Бегите от них, как от чумы. Общайтесь со счастливыми — и они заразят вас счастьем. Общайтесь с щедрыми — и станете такими же. Если вы мрачны — держитесь людей жизнерадостных».Комментировать
Свежие комментарии