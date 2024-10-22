Новая дорога свяжет Краснодар и станицу Елизаветинскую

Она пройдет через улицу Думенко.В министерство транспорта Краснодарского края передали план по строительству новой дороги через улицу Думенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Доходчивый сигнал Путина: Ракеты по 22 кораблям в Чёрном море. Флота больше нет. Почему Россия "вдруг заметила" теневой коридор - политолог
- Убит командир одного из самых секретных войск России: Аналитики задали три неприятных вопроса по делу о расстрелянном в Подмосковье офицере
- Найден способ избавиться от мигрантов-нелегалов: Депутат предложил "волшебный пендель"
Свежие комментарии