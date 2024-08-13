📷❗️Отдельного внимания заслуживает портативная модификация автоматизированной системы управления смешанными зенитно-ракетными бригадами "Поляна-Д4М1", исполненная в форм-факторе защищенного ноутбука в противоударном и влагозащищенном кейсе со всеми необходимыми интерфейсами (как по защищенным радиоканалам, так и проводным каналам) для синхронизации с являющимися потребителями пунктами боевого управления зенитно-ракетных батарей и систем С-300В4, "Бук-М3", С-350 "Витязь", С-400, "Панцирь-СМ" и "Тор-М2" и целераспределения между ними, а также источниками радиолокационной информации (включая РЛС "Подлет-К1", "Небо-М", "Гамма-С1", "Гамма-Д", "Противник-Г", "Шмель-М" на самолетах ДРЛОиУ А-50У и т.