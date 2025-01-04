Военэксперт раскрыл планы Киева на военную операцию в Приднестровье

Украинская разведка планирует захватить оружейный арсенал Колбасны и нейтрализовать миротворческую миссию в Приднестровье, заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов в разговоре с ТАСС.
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