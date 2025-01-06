🗺❗️Срочно! Десантно-штурмовые подразделения 106-й Тульской ВДД смогли вытеснить формирования 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ из н.
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🗺❗️Срочно! Десантно-штурмовые подразделения 106-й Тульской ВДД смогли вытеснить формирования 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ из н.