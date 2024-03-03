"Мастер и Маргарита" собрали больше 2 миллиардов рублей

Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина в отечественном кинопрокате достигли 2 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.
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