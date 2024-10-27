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Что для художников значит вечность — пять уникальных работ

Что для художников значит вечность — пять уникальных работ

«Что вам хотелось бы оставить в вечности?» Такой вопрос «Сноб» задал пяти молодым художникам. Ответом стали визуальные высказывания Алисы Гореловой, Виталия Тюрлика, Тимы Илларионова, Анастасии Колесниченко и Устины Яковлевой, выполненные в разных техниках.

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