Ну что же, ситуация близка к разрешению. Первая партия груза 200 готовится к отправке в места постоянного жительства… По последним на время написания материала сведениям, Русская Армия ударила «Кинжалом» по Яворовскому полигону во Львовской области.
Не доходит через голову, дойдет через... Не пора ли использовать розги
Комментарии
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олег рябченко
Фашисты и фашизм должны быть уничтожены
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18 час.
МП
Михаил Пантюхин
Зелебобика, потраха, ссырского и раду уничтожить нахер, а потом остальных пидоров пропиндосников!!!! Сколько эти мрази будут воздух портить!? Пора НАШЕМУ ВЕРХОВНОМУ ОТДАТЬ ПРИКАЗ!!!
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18 час.
vagas Karlito
Главное что бредятина бандеровская которая затащила к бандере не одну сотню жизней уже как то даже не просматривается на фоне того,как иностранцы наполняют их неньку!)) Тут потери независимости эти -удаки не видят!
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18 час.
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