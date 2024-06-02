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Не доходит через голову, дойдет через... Не пора ли использовать розги

Не доходит через голову, дойдет через... Не пора ли использовать розги

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Комментарии
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олег рябченко
Фашисты и фашизм должны быть уничтожены
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18 час.
МП
Михаил Пантюхин
Зелебобика, потраха, ссырского и раду уничтожить нахер, а потом остальных пидоров пропиндосников!!!! Сколько эти мрази будут воздух портить!? Пора НАШЕМУ ВЕРХОВНОМУ ОТДАТЬ ПРИКАЗ!!!
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18 час.
vagas Karlito
Главное что бредятина бандеровская которая затащила к бандере не одну сотню жизней уже как то даже не просматривается на фоне того,как иностранцы наполняют их неньку!)) Тут потери независимости  эти -удаки не видят!
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18 час.

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