Не доходит через голову, дойдет через... Не пора ли использовать розги

Зелебобика, потраха, ссырского и раду уничтожить нахер, а потом остальных пидоров пропиндосников!!!! Сколько эти мрази будут воздух портить!? Пора НАШЕМУ ВЕРХОВНОМУ ОТДАТЬ ПРИКАЗ!!!

vagas Karlito

Главное что бредятина бандеровская которая затащила к бандере не одну сотню жизней уже как то даже не просматривается на фоне того,как иностранцы наполняют их неньку!)) Тут потери независимости эти -удаки не видят!