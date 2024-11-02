🌳 В Ялте в сквере имени Некрасова проходит всекрымская экологическая акция Участвуют местные жители, общественники и сотрудники «Зеленстроя».
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🌳 В Ялте в сквере имени Некрасова проходит всекрымская экологическая акция Участвуют местные жители, общественники и сотрудники «Зеленстроя».