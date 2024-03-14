Памфилова: релоканты хотят дискредитировать выборы президента РФ за рубежом

Релоканты создали за рубежом сеть штабов для работы по дискредитации президентских выборов. С таким заявлением выступила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК РФ.
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