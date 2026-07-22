Новый премьер Молдавии признался в наличии у него гражданства Румынии

Новый премьер Молдавии Василе Тофан признался в наличии у него гражданства Румынии. «Как у всякого добропорядочного молдаванина, у меня два гражданства — Молдовы и Румынии», — цитирует его Sputnik Молдова.
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