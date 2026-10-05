Путин открыл "Точку будущего" в Якутии

Равные возможности для получения качественного образования должны быть у всех детей в России. Такое заявление Владимир Путин по видеосвязи сделал во время открытия крупного образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии.
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