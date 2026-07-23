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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1.50 – команда забьет 60+ голов в сезоне РПЛ. Ставка сыграла в 6 из 7 последних сезонов

Букмекеры принимают ставки на результативность команд в РПЛ. «Тенниси» дает коэффициент 1.50 на то, что хотя бы одна команда забьет минимум 60 голов в сезоне РПЛ.

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