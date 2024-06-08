"Это средневековье". Царёв указал на нестыковки дела генерала Попова

А что Боевой Генерал не может быть преступником?? Вполне может.

ЗЖ

Зоя Жук

500 тыс рублей! Вот поэтому и не отпустили под домашний арест. Он же не Васильева, которая украла миллиарды. И про Иванова уже ничего не слышно. А вот прямо главный преступник - Попов! Ну просто беспредел!