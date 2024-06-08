Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов так и не получил смягчения меры пресечения, на чём настаивало даже следствие.
"Это средневековье". Царёв указал на нестыковки дела генерала Попова
Комментарии
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Антон Пермяков
А что Боевой Генерал не может быть преступником?? Вполне может.
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15 час.
михаил дуванов
видимо ты сам не промах. наблатыкался в таких делах
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15 час.
ЗЖ
Зоя Жук
500 тыс рублей! Вот поэтому и не отпустили под домашний арест. Он же не Васильева, которая украла миллиарды. И про Иванова уже ничего не слышно. А вот прямо главный преступник - Попов! Ну просто беспредел!
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13 час.
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