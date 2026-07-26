Мухова, вероятно, перенесла лапароскопию

Мухова перенесла лапароскопию Каролина Мухова показала фото после операции. Ранее финалистка «Уимблдона» сообщила , что ей понадобилась «небольшая операция», из-за которой она не будет играть в туре «несколько недель».
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