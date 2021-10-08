Мировое обозрение

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Жители Мали об агрессивной риторике Макрона: «его слова вызывают отвращение»

Жители Мали об агрессивной риторике Макрона: «его слова вызывают отвращение»

Бамако, 8 октября. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «недействительной» легитимности правительства Мали возмутило население коренного государства, сообщает Le Monde.

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