Она может постирать 6 кг белья за 19 минут Xiaomi начала предварительные продажи стиральной машины Mijia Washing Machine Giant Washing Pulsator 6kg в собственном интернет-магазине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым