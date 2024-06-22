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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ненад Димитриевич стал игроком «Милана»

Разыгрывающий (26 лет, 190 см) заключил с итальянским клубом контракт сроком на 2 года. Последние два сезона Ненад провел за УНИКС.

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