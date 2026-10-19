Alfa Only Lounge появился на первом этаже международного аэропорта Сочи, в зоне внутренних вылетов. Он пополнил сеть премиальных пространств банка для путешественников: в нее уже входят два лаунжа в Шереметьево и бизнес-зал на Ленинградском вокзале Москвы, открытый в октябре.
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