Прогноз погоды в Крыму на 10 сентября 🌧 В Симферополе +26 и небольшой дождь В Севастополе +25 и пасмурно В Евпатории +25 и небольшой дождь В Черноморском +26 и небольшой дождь В Джанкое +27 и небольшой дождь В Ялте +25 и пасмурно В Алуште +25 и небольшой дождь В Керчи +26 и небольшой дождь В Армянске +26 и небольшой дождь В Красноперекопске +26 и небольшой дождь В Бахчисарае +26 и небольшой дождь В Феодосии +25 и небольшой дождь В Судаке +25 и небольшой дождь 🌡 УЗНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ МОРСКОЙ ВОДЫ В КРЫМУ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.