Кравцов: позиция Федерации бокса Украины нисколько не удивила, переживём их реакцию и будем двигаться дальше

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал позицию Федерации бокса Украины по решению World Boxing допустить российских боксёров к участию в международных соревнованиях.
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