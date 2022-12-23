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Владислав Близнюк – о матче с «Астаной»: «Постараемся сделать нашим болельщикам новогодний подарок»

Разыгрывающий «Минска» Владислав Близнюк поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Астаны», который состоится в субботу.

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