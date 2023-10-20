ХАМАС: Арабский мир не взял автоматы в руки, и это нас удивляет

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Надо эвакуировать хамас в Россию. Больше эти террористы никому нахрен не сдались.
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12 час.

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