ХАМАС: Арабский мир не взял автоматы в руки, и это нас удивляет

Халед Машаль поднимает Иорданию на джихад, но его призывы остаются без ответа Павел Еськов На фото: палестинцы берут под свой контроль израильскую военную машину после пересечения пограничного забора с Израилем из Джабалии на севере сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии