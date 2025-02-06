Мусорный коллапс отменяется. Кто будет вывозить ТКО в Рубцовске и Змеиногорске?

Региональный оператор продолжит свою работу на 60% территории Рубцовской и Каменской зон Жителям Рубцовской и Каменской зон Алтайского края, которые с 11 февраля могли остаться без регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, мусорный коллапс не грозит.