Мусорный коллапс отменяется. Кто будет вывозить ТКО в Рубцовске и Змеиногорске?

Региональный оператор продолжит свою работу на 60% территории Рубцовской и Каменской зон Жителям Рубцовской и Каменской зон Алтайского края, которые с 11 февраля могли остаться без регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, мусорный коллапс не грозит.
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