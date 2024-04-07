Как можно управлять русским военным заводом из Европы? У владельцев предприятий ОПК всё чаще находят второй паспорт

Alex Nемо

Все предприятия ВПК или с ним связанные должны быть под контролем государства. Вот даже странно что в России (в Кремле в частности) этого не понимают до сих пор. В других странах получить госконтракт можно по условиям аукциона и только резидентам страны. В России у госкормушки сидели и сидят работники западных спецслужб или их представители. Даже как-то странно что России удаётся хоть что-то сделать без утечки информации...