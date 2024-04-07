Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как можно управлять русским военным заводом из Европы? У владельцев предприятий ОПК всё чаще находят второй паспорт

Как можно управлять русским военным заводом из Европы? У владельцев предприятий ОПК всё чаще находят второй паспорт

НАГЛАЯ ПРАВДА В последнее время в российских СМИ все чаще поднимается вопрос о деприватизации.

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Комментарии
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Alex Nемо
Все предприятия ВПК или с ним связанные должны быть под контролем государства.  Вот даже странно что в России (в Кремле в частности) этого не понимают до сих пор. В других странах получить госконтракт можно по условиям аукциона и только резидентам страны. В России у госкормушки сидели и сидят работники западных спецслужб или их представители. Даже как-то странно что России удаётся хоть что-то сделать без утечки информации...
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7 час.
Вениамин Мельников
Пороки во всем нашем обществе это капитализм  Вопросы есть и во вновь присоединяемых территориях,кому принадлежат и будут принадлежать промышленные предприятия.Ахметовым или населению этих территорий?
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3 час.
ВМ
Вениамин Мельников
задайте вопрос тому,кто это знает.
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3 час.

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