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Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Надо опубликовать в интернете протоколы их допросов, что они говорили в адрес своего командования и  как хорошо себя ...Они возвращаются ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Хаснуллин и здесь лапу приложил с мастурбеками. Вы кто Хаснуллин?Они возвращаются ...
  • Владимир Соловьев
    Европа, в том числе, как и Америка намеренно втолкнули Украину в кровавую мясорубку и от этого ШОУ получают своё наци...Россия ломает пла...

Они возвращаются на фронт. Вчерашние военнопленные боевики ВСУ, которых поменяла Россия. Чтобы снова убивать русских солдат и мирных граждан.

Они возвращаются на фронт. Вчерашние военнопленные боевики ВСУ, которых поменяла Россия. Чтобы снова убивать русских солдат и мирных граждан.

ФОТО: UKOL_DIZAIN/OLEH DUBYNA/SHUTTERSTOCK АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ "ИХ ОТПУСКАЮТ НАС УБИВАТЬ": МЕНЯЕМ ПЛЕННЫХ ВСУ НА НОРМАЛЬНЫХ УКРАИНЦЕВ Они возвращаются на фронт.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Меня давно удивляет какое-то благодушное СКУДОУМИЕ наших лиц, принимавших решения по обмену пленными (уж извините за резкость суждения) ... Ну неужели с самого начала было непонятно, что отпущенные укро-вояки снова вернутся на фронт убивать наших ??? Поэтому я абсолютно поддерживаю автора в том, что &quot;... если мы своим показным благодушием допустим это, то сами станем предателями. По отношению к русским солдатам ...&quot;).
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Хаснуллин и здесь лапу приложил с мастурбеками. Вы кто Хаснуллин?
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27 мин.
Владимир Соловьев
Надо опубликовать в интернете протоколы их допросов, что они говорили в адрес своего командования и  как хорошо себя чувствовали на бесплатных харчах, отсиживались и отсыпались в чистых постелях в плену, в то время, как их товарищи складывали свои головушки в похоронную корзину Зеленского.
Ответить
2 мин.

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