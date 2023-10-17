Они возвращаются на фронт. Вчерашние военнопленные боевики ВСУ, которых поменяла Россия. Чтобы снова убивать русских солдат и мирных граждан.

Владимир Карпов Меня давно удивляет какое-то благодушное СКУДОУМИЕ наших лиц, принимавших решения по обмену пленными (уж извините за резкость суждения) ... Ну неужели с самого начала было непонятно, что отпущенные укро-вояки снова вернутся на фронт убивать наших ??? Поэтому я абсолютно поддерживаю автора в том, что "... если мы своим показным благодушием допустим это, то сами станем предателями. По отношению к русским солдатам ...").

YYYYYYY XXXXXXX Хаснуллин и здесь лапу приложил с мастурбеками. Вы кто Хаснуллин?