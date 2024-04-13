Симферополь отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Город прожил в оккупации почти 900 дней. Сразу после освобождения горожане начали сбор средств на постройку танковой колонны «Крымский партизан», в котором участвовали все – от рабочих предприятий до школьников.
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