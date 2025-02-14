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Царьград

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Впервые за зиму Свердловская область стоит на пороге арктического вторжения

Впервые за зиму Свердловская область стоит на пороге арктического вторжения

Синоптики рассказали, чего ждать от первой волны морозовПервая за зиму волна морозов приближается к Свердловской области.

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