Декоммунизаторы в Харькове сносят, закрашивают всю советскую символику

У харьковских националистов агония. Они с особым ожесточением взялись за уничтожение в городе советской истории, русской культуры и всем, что с ней связано: сносятся памятники и бюсты, закрашиваются муралы и советская символика.
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