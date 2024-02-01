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Мировое обозрение

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Декоммунизаторы в Харькове сносят, закрашивают всю советскую символику

Декоммунизаторы в Харькове сносят, закрашивают всю советскую символику

У харьковских националистов агония. Они с особым ожесточением взялись за уничтожение в городе советской истории, русской культуры и всем, что с ней связано: сносятся памятники и бюсты, закрашиваются муралы и советская символика.

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