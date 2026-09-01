Иб Камара покинул пост креативного директора Off-White, сообщили представители бренда. Он присоединился к компании в 2022 году, вскоре после смерти основателя Вирджила Абло.
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