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Иб Камара покинул пост креативного директора Off-White

Иб Камара покинул пост креативного директора Off-White, сообщили представители бренда. Он присоединился к компании в 2022 году, вскоре после смерти основателя Вирджила Абло.

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