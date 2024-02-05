Россиянам рассказали, кого не допустят до экзамена на водительские права

В России в ближайшем будущем начнут действовать новые нормы, сообщает PRIMPRESS. В России уже весной этого года заработают правила, в соответствии с которыми некоторые граждане не смогут управлять своими транспортными средствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии