Президент «Ростова» о 3 поражениях в 4 играх РПЛ: «Неудачная серия никак не влияет на будущее Карпина в клубе»

На этом отрезке дончане потерпели три поражения и после 11 игр занимают в таблице 9-е место. «Итог матча [со «Спартаком» – 0:3] неудовлетворительный, задача в РПЛ – быть как можно выше в турнирной таблице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии