Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Анатолий Страшко
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Институт запрещенных волшебников

Институт запрещенных волшебников

Невысокий, но крепко сбитый мужчина с усами, подстриженными по моде «После Гражданской», делал усталому ученому предложение, от которого невозможно отказаться: - У тебя будет интересная тема для исследований, жилье, экспедиции, статьи в журналах.

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