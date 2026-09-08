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Врач Артищев назвал способы избежать застоя лимфы

Врач Артищев назвал способы избежать застоя лимфы

Ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев рассказал, что для профилактики застоя лимфы следует пить достаточно воды, регулярно ходить пешком и не носить тесную одежду, сообщает NEWS.

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