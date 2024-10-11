Лекция о событиях осени 1941 года на подступах к Москве пройдёт в Северном

Для жителей, кому интересно познакомиться с историческими документами, раскрывающими события осени 1941 года на ближних подступах к Москве, 12 октября в районе Северный пройдёт лекция историка Андрея Горбунова.
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