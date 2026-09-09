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Без штампа и белого платья: 6 известных российских актрис, которые никогда не были замужем

Без штампа и белого платья: 6 известных российских актрис, которые никогда не были замужем

В актерском мире штамп в паспорте давно не гарантирует ни крепости чувств, ни долговечности союза. Годы жизни бок о бок, совместное творчество, общие дети и обустроенный быт нередко обходятся без официальных визитов в ЗАГС.

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