Потеря противником Авдеевки означает потерю крупнейшего укрепрайона ВСУ, создававшегося с 2014 года. Он служил ключевым стратегическим плацдармом для реализации "хорватского сценария", целью которого был захват Донецка и выход к границам Ростовской области.