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В Авдеевке так называемый хорватский сценарий ВСУ провалился

В Авдеевке так называемый хорватский сценарий ВСУ провалился

Потеря противником Авдеевки означает потерю крупнейшего укрепрайона ВСУ, создававшегося с 2014 года. Он служил ключевым стратегическим плацдармом для реализации "хорватского сценария", целью которого был захват Донецка и выход к границам Ростовской области.

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