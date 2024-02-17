Потеря противником Авдеевки означает потерю крупнейшего укрепрайона ВСУ, создававшегося с 2014 года. Он служил ключевым стратегическим плацдармом для реализации "хорватского сценария", целью которого был захват Донецка и выход к границам Ростовской области.
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