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Жителям Алтайского края объяснили, почему на выборах важен голос каждого

Жителям Алтайского края объяснили, почему на выборах важен голос каждого

Предстоящие выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания являются не просто голосованием, а выбором стратегии, по которой региону предстоит существовать следующие пять лет.

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