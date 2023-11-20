Чат-бот на Портале поставщиков обработал более 142 тыс. обращений

Чат-бот на Портале поставщиков принял более 142 тысяч обращений за время своей работы. С ноября 2020 года виртуальный ассистент помогает пользователям находить ответы на различные вопросы — от регистрации до участия в закупочных процедурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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