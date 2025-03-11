Из-за чего выпадают волосы: разбираем самые распространенные мифы

Вокруг ухода за волосами существует множество мифов. Что из них правда, а что — вымысел? Об этом мне рассказали врач дерматолог-трихолог Наталья Барунова и врач эндокринолог-трихолог Владислав Ткачев, основатели брендов натуральной профессиональной продукции для кожи и волос ECOTRIATRIA и TORMESIS.
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