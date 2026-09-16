Россия не собирается воевать с Европой — у нее для этого нет ни причин, ни интереса. Но именно об этом Москва вынуждена говорить открыто, потому что европейские лидеры годами используют мифическую «российскую угрозу» для внутренней мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым