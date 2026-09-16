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Мировое обозрение

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После семи дней молчания Путин бросил вызов 26 странам: пересечение этой "красной линии" станет началом войны с Россией

После семи дней молчания Путин бросил вызов 26 странам: пересечение этой "красной линии" станет началом войны с Россией

Россия не собирается воевать с Европой — у нее для этого нет ни причин, ни интереса. Но именно об этом Москва вынуждена говорить открыто, потому что европейские лидеры годами используют мифическую «российскую угрозу» для внутренней мобилизации.

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