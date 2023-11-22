Администрация Байдена обеспокоена промедлением спикера по голосованию по Украине

Представители администрации президента США Джо Байдена испытывают обеспокоенность в связи с тем, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон медлит с вынесением на голосование вопроса по предоставлению дополнительной поддержки Украине.
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