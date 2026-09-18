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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ннека Огвумике о внимании к WNBA: «Медиа одержимы историями, которые происходят за пределами площадки, а не баскетболом»

Президент профсоюза игроков женской НБА и звезда «Спаркс» Ннека Огвумике считает проблему повышенного внимания СМИ к женской НБА деструктивной, поскольку медиа делают упор на скандалы, а не на сам баскетбол.

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