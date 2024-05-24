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Экс-советник Кучмы раскритиковал новую идею властей, превращающую Украину в концлагерь

Экс-советник Кучмы раскритиковал новую идею властей, превращающую Украину в концлагерь

Олег Соскин прокомментировал новость о расширении полномочий НацгвардииВ минувшую среду Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий нацгвардейцам применять спецсредства для принудительной остановки транспортных средств.

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