Дмитрий Тарасов едва не снес автобус прямо в центре столице

Футболист Дмитрий Тарасов нарушил правила движения и оскорбил людей своим поведением. Критики немедленно высказали свое негодование по поводу поведения Дмитрия Тарасова, обвинив его в невоспитанности и агрессивности на дороге.
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